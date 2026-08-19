ЦБ: операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными с 1 сентября

Россияне смогут бесплатно пользоваться цифровым рублем с 1 сентября ЦБ: операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными с 1 сентября

Москва19 авг Вести.Россияне смогут проводить операции с цифровым рублем бесплатно с 1 сентября. Об этом РИА Новости сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России (ЦБ РФ) Алла Бакина.

Для граждан не будет никаких комиссий, все операции бесплатные сказала она

Цифровой рубль представляет собой новую форму национальной валюты, которая выпускается в дополнение к наличным и безналичным деньгам. Сейчас операции с ним доступны только участникам пилотного проекта. Более широкое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября 2026 года.

При этом для бизнеса комиссии сохранятся, однако они будут минимальными по сравнению с действующими банковскими тарифами за аналогичные операции, добавила Бакина.

Ранее Бакина рассказала, что все системно значимые банки России подготовились к внедрению цифрового рубля и с 1 сентября смогут открыть клиентам доступ к счетам и операциям с новой формой национальной валюты. По ее словам, речь идет о 12 системно значимых банках, на которые приходится более 80% платежного рынка.