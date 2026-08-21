Москва21 авг Вести.Банк России (ЦБ РФ) планирует в будущем дать россиянам возможность расплачиваться цифровыми рублями без подключения к интернету. Сейчас регулятор ищет подходящее технологическое решение, сообщила РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

Мы поставили себе задачу – реализовать такую возможность, потому что понимаем, как важно и для граждан, и для бизнеса, чтобы платежи проходили даже без интернета. Но это будет на следующих этапах развития цифрового рубля, позднее сказала она агентству

Сейчас ЦБ изучает технологические возможности компаний на рынке, а также анализирует зарубежный опыт в этой сфере. Бакина сообщила, что регулятор рассчитывает завершить исследование осенью этого года. После этого будут выбраны решения, которые лучше всего подходят для цифрового рубля, и затем Банк России сможет перейти к их тестированию.

Она добавила, что о запуске такого сервиса можно будет говорить только после того, как регулятор убедится, что технология работает стабильно и безопасно.

Ранее в Центробанке заявляли, что использование цифрового рубля будет добровольным: россияне смогут самостоятельно выбирать, пользоваться новой формой национальной валюты или нет, и принуждать их к этому никто не будет.

Как сообщала Алла Бакина, подключиться к платформе цифрового рубля готовятся более 130 банков в России.