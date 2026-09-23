Москва23 сенВести.Запуск цифрового рубля в России прошел в соответствии с планом, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
По ее словам, к запуску цифровой валюты ЦБ тщательно готовились. Теперь у граждан и бизнеса появился дополнительный инструмент для проведения платежей и расчетов.
Старт цифрового рубля прошел по плану… Сейчас наша страна обладает всеми компонентами национальной платежной инфраструктурыотметила Набиуллина
В инфраструктуру входят российская платежная карта, Система быстрых платежей, система передачи финансовых сообщений и цифровая валюта Банка России, подчеркнула глава ЦБ.
Это все компоненты финансового суверенитета страны. И Россия – одна из немногих стран, в которых действительно есть все компоненты национальной платежной инфраструктурысказала Набиуллина
Ранее глава ЦБ поделилась, сколько человек открыли счета цифрового рубля за 10 дней. Массовое внедрение электронной валюты началось 1 сентября.