Набиуллина: россияне открыли уже 200 тысяч кошельков для цифровых рублей

Набиуллина назвала число открытых кошельков для цифровых рублей Набиуллина: россияне открыли уже 200 тысяч кошельков для цифровых рублей

Москва23 сен Вести.Россияне открыли уже 200 тысяч кошельков для цифровых рублей за три недели, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Она отметила, что ЦБ РФ тщательно готовился к старту цифрового рубля, благодаря чему он прошел по плану.

На текущий момент граждане уже открыли 200 тысяч счетов. Для первых трех недель это совсем немало сказала Набиуллина

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что главными плюсами цифрового рубля для россиян являются бесплатные транзакции и обеспечение целевого использования средств.