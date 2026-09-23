Москва23 сенВести.Россияне открыли уже 200 тысяч кошельков для цифровых рублей за три недели, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Она отметила, что ЦБ РФ тщательно готовился к старту цифрового рубля, благодаря чему он прошел по плану.
На текущий момент граждане уже открыли 200 тысяч счетов. Для первых трех недель это совсем немалосказала Набиуллина
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что главными плюсами цифрового рубля для россиян являются бесплатные транзакции и обеспечение целевого использования средств.