Москва11 сенВести.За первые десять дней после запуска цифрового рубля в России было открыто 87 тысяч счетов. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Массовое внедрение цифрового рубля началось 1 сентября 2026 года. Его использование для граждан остается добровольным.
За 10 дней у нас открыто счетов 87 тысяч. Проведено более 50 тысяч операций. Конечно, многие люди просто тестируют это, проверяют, как происходит. Но надеемся, что оценят и удобство, и бесплатность сервисов, будут пользоваться этимсказала Набиуллина
Глава ЦБ отметила, что в первые дни у клиентов отдельных банков возникали сложности с открытием счетов и проведением операций, однако массовых жалоб регулятор не фиксирует.
Банк России также планирует упростить процедуру открытия счетов и проведения операций с цифровым рублем при сохранении необходимого уровня защиты.
Ранее Набиуллина отметила, что старт сервисов цифрового рубля прошел нормально.