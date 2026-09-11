В России за десять дней открыли 87 тыс. счетов цифрового рубля

Набиуллина рассказала, сколько россиян открыли счета цифрового рубля за 10 дней В России за десять дней открыли 87 тыс. счетов цифрового рубля

Москва11 сен Вести.За первые десять дней после запуска цифрового рубля в России было открыто 87 тысяч счетов. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Массовое внедрение цифрового рубля началось 1 сентября 2026 года. Его использование для граждан остается добровольным.

За 10 дней у нас открыто счетов 87 тысяч. Проведено более 50 тысяч операций. Конечно, многие люди просто тестируют это, проверяют, как происходит. Но надеемся, что оценят и удобство, и бесплатность сервисов, будут пользоваться этим сказала Набиуллина

Глава ЦБ отметила, что в первые дни у клиентов отдельных банков возникали сложности с открытием счетов и проведением операций, однако массовых жалоб регулятор не фиксирует.

Банк России также планирует упростить процедуру открытия счетов и проведения операций с цифровым рублем при сохранении необходимого уровня защиты.

Ранее Набиуллина отметила, что старт сервисов цифрового рубля прошел нормально.