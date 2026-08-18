В ЦБ заявили, что ключевые банки готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября

В ЦБ сообщили, что все крупнейшие банки готовы к запуску цифрового рубля В ЦБ заявили, что ключевые банки готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября

Москва18 авг Вести.Все системно значимые банки России завершили подготовку к внедрению цифрового рубля и с 1 сентября готовы предоставить клиентам доступ к новой форме национальной валюты. Об этом в интервью РИА Новости сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Сегодня все 12 системно значимых банков, а это более 80% платежного рынка, с 1 сентября готовы дать своим клиентам возможность открывать счета цифровых рублей и проводить операции с ними заявила Бакина

Она также уточнила, что к осени подключатся и большинство из 9 кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг. Исключение составляют три банка, получившие этот статус лишь в феврале — им может потребоваться больше времени для настройки систем, и ЦБ окажет им помощь, чтобы завершить подключение до конца года.

Директор департамента объяснила, что цифровой рубль — это та же национальная валюта, но в новой форме.

Есть наличные – банкноты или монеты в кошельке и безналичные – деньги на счетах в банках. А цифровой рубль – это по сути такой же безналичный, только находиться он будет в кошельке пользователя на платформе Банка России добавила она

Использование цифрового рубля для граждан будет полностью добровольным, все счета и операции защищены банковской тайной. Открыть счет можно будет через мобильное приложение банка. С сентября оплату в цифровых рублях начнут принимать крупные торговые сети с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей. Для оплаты покупателю необходимо будет считать специальный QR-код, выбрать цифровой рубль как средство платежа и подтвердить операцию. В числе системно значимых банков — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Т-Банк, ПСБ, РСХБ, "Юникредит банк", Райффайзенбанк, Совкомбанк, МКБ и "Дом.РФ".