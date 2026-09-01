Россиянам стала доступна возможность оформить кошелек с цифровыми рублями Сбербанк открыл доступ к оформлению кошелька с цифровыми рублями

Москва1 сен Вести.Россияне получили возможность открыть кошелек с цифровыми рублями в Сбербанке. Соответствующий логотип появился на главной странице мобильного приложения банка в разделе с картами и счетами, выяснило РИА Новости.

При нажатии на кнопку пользователь перенаправляется на портал "Госуслуги" для подтверждения данных, необходимых для открытия кошелька. После его создания потребуется установить шестизначный пароль и сгенерировать ключи для доступа к счету.

Цифровой рубль представляет собой новую форму национальной валюты России. С 1 сентября россияне могут открывать цифровые кошельки через приложения крупнейших банков — соответствующая кнопка должна появляться на главной странице.

На первом этапе ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька установлен в размере 300 тыс. рублей. При этом средствами на платформе можно свободно распоряжаться, а операции для физических лиц будут бесплатными, сообщала ранее директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

С сентября крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 млн рублей должны начать принимать оплату в цифровых рублях. В дальнейшем эта обязанность будет распространяться и на более мелких продавцов.