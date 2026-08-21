ЦБ: пополнить цифровой кошелек можно будет через банковское приложение

В ЦБ объяснили, как пополнить кошелек с цифровыми рублями ЦБ: пополнить цифровой кошелек можно будет через банковское приложение

Москва21 авг Вести.Пополнить цифровой кошелек можно будет через приложение любого крупнейшего банка, рассказала РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России (ЦБ РФ) Алла Бакина.

Она пояснила, что процесс не будет отличаться от привычного перевода между своими счетами. Для пополнения нужно выбрать в приложении банка вкладку с цифровым рублем и опцию "Пополнить", а после указать счет, с которого спишется нужная сумма.

Все будет происходить ровно так же, как вы сейчас переводите деньги между своими счетами объяснила она

Как добавила директор департамента национальной платежной системы, при подтверждении операции безналичные рубли "превращаются" в цифровые: сумма списывается с банковского счета и затем зачисляется на цифровой кошелек.

Для пополнения наличными сначала нужно внести деньги на счет через банкомат или кассу, а после перевести их в приложении. Снять деньги можно в обратном порядке, отправив сначала цифровые деньги на банковский счет.

Ранее в Центробанке заявляли, что использование цифрового рубля будет добровольным: россияне смогут самостоятельно выбирать, пользоваться новой формой национальной валюты или нет, и принуждать их к этому никто не будет.

Как сообщала Алла Бакина, подключиться к платформе цифрового рубля готовятся более 130 банков в России.