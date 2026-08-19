Москва19 авгВести.Россияне смогут сами решать, пользоваться им цифровым рублем или нет. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в интервью РИА Новости.
Да, безусловно, выбор за человеком. И это наша принципиальная позиция: ваши деньги — это ваш выбор. Пользоваться цифровым рублем или нет, каждый решает сам. Никто за человека не сможет открыть цифровой счет. Ничего автоматически не произойдетотметила она, отвечая на вопрос о добровольности использования новой формы денег
Ранее стало известно, что россияне смогут проводить операции с цифровым рублем бесплатно с 1 сентября 2026 года. При этом будут установлены лимиты на пополнение кошелька.