В ЦБ ответили на вопрос о принудительности использования цифрового рубля ЦБ: использование цифрового рубля для россиян будет добровольным

Москва19 авг Вести.Россияне смогут сами решать, пользоваться им цифровым рублем или нет. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в интервью РИА Новости.

Да, безусловно, выбор за человеком​​​. И это наша принципиальная позиция: ваши деньги — это ваш выбор. Пользоваться цифровым рублем или нет, каждый решает сам. Никто за человека не сможет открыть цифровой счет. Ничего автоматически не произойдет отметила она, отвечая на вопрос о добровольности использования новой формы денег

Ранее стало известно, что россияне смогут проводить операции с цифровым рублем бесплатно с 1 сентября 2026 года. При этом будут установлены лимиты на пополнение кошелька.