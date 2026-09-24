Центробанк: с вводом цифрового рубля есть сложности, но они решаются

С внедрением цифрового рубля есть сложности, заявила Набиуллина Центробанк: с вводом цифрового рубля есть сложности, но они решаются

Москва24 сен Вести.Процесс ввода в оборот цифрового рубля сталкивается со сложностями, но их удается решать, заявила на Международном банковском форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, регулятор не стремится к тому, чтобы в кошельках цифрового рубля хранились значительные средства. Потому, что подобные кошельки нужны для расчетов, а не для вложений. Также ЦБ не ожидает, что ввод нового типа валюты приведет к серьезному оттоку денег из банков.

Понятно, что есть шероховатости, есть некоторые технические сложности, не всегда понимание клиентов. И путь клиентский нужно улучшать, это естественно при проектах такого масштаба. Но хочу сказать, что все банки – участники очень оперативно вместе с нами отрабатывают эти ситуации добавила Набиуллина

Ранее глава ЦБ рассказала, что к цифровому рублю уже подключены 36 банков, а россияне открыли около 200 тысяч счетов в новой валюте.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, призвал разъяснять гражданам, чем цифровой рубль отличается от обычного безналичного расчета. Соответствующее поручение глава государства дал Набиуллиной и министру финансов Антону Силуанову.