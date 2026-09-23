Путин призвал разъяснить гражданам отличия цифрового рубля от безналичного Путин призвал объяснить людям разницу между цифровым и безналичным рублем

Москва23 сен Вести.Российский лидер Владимир Путин попросил подробнее объяснить гражданам, что такое цифровой рубль и какие у него преимущества. С таким запросом глава государства обратился к председателю Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной и главе Минфина Антону Силуанову.

В чем разница между простыми безналичными расчетами и использованием цифрового рубля? В чем какие-то преимущества, в чем разница? Потому что для рядового гражданина это не очень понятно сказал он в ходе совещания с членами правительства РФ

С 1 сентября клиенты крупнейших банков РФ могут оплачивать покупки цифровой валютой. Как сообщает ЦБ РФ, повсеместное внедрение новой валюты займет около 5–7 лет. Среди главных плюсов технологии ведомство выделяет защищенность переводов от мошеннических схем благодаря их полной открытости для контроля.

На совещании российский лидер также констатировал, что цифровой рубль начал работать как полноценный платежный инструмент.