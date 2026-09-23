Москва23 сен Вести.Цифровой рубль начал работать как полноценный платежный инструмент, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.

Такую оценку он дал, обращаясь к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и главе Минфина Антону Силуанову с предложением выступить по этой теме.

У нас с 1 сентября полноценным платежным инструментом в российской финансовой системе стал цифровой рубль сказал Путин

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что запуск цифрового рубля в РФ прошел полностью по плану. За три недели работы инструмента число созданных россиянами кошельков достигло 200 тысяч, подчеркнула она.