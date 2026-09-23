Минфин создал законодательную базу для цифрового рубля в бюджетном процессе Минфин создал законодательную базу для цифрового рубля в бюджетном процессе

Москва23 сен Вести.Министерство финансов РФ создало законодательную базу для использования цифрового рубля в бюджетном процессе. Об этом глава ведомства Антон Силуанов доложил президенту Владимиру Путину на совещании с членами правительства.

Глава ведомства также отметил, что в этом году Минфин осуществил ряд перечислений бюджетным организациям.

Мы создали необходимую законодательную базу для использования цифрового рубля в бюджетном процессе и уже год назад первые проводки были осуществлены: были выплачены стипендии студентам, заработная плата, проведены отдельные операции по инвестиционным расходам рассказал министр

Процесс внедрения затронул и сотрудников самого финансового ведомства: целый ряд специалистов Министерства финансов открыл счета в цифровых рублях, рассказал он. С октября они начнут получать заработную плату в новом формате.