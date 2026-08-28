Эксперт объяснил, как открыть счет в цифровых рублях Россиянам рассказали, как открыть счет в цифровых рублях

Москва28 авг Вести.Россияне могут открыть счет в цифровых рублях с помощью сайта Центрального банка. Подробно об этой процедуре основатель Института финансового развития бизнеса, член Совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе СФ, рабочей группы "Интеллектуальная собственность" Минэкономразвития Ильдар Шайхутдинов рассказал ИС "Вести".

Вы должны зайти на сайт Центрального банка, там развернута платформа цифрового рубля, на котором вы должны заявить об открытии цифрового кошелька. Таким образом вам присваивается УПК – это уникальный платежный код. То есть ваш рубль превращается в определенный цифровой код, который генерируется в QR-код, и в дальнейшем вы можете его предъявлять в платежных системах крупных магазинов или когда вы покупаете услугу. Но опять же важно понимать, что эта система будет развернута у организации с оборотом от 120 млн рублей сказал он

С 1 сентября 2026 года в России начинается поэтапное внедрение цифрового рубля.

Ранее Ильдар Шайхутдинов заявил, что сообщения о ликвидации всех наличных денег после внедрения цифрового рубля являются полной дезинформацией.