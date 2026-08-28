Москва28 авг Вести.Данные цифровых кошельков россиян будут технологически защищены со стороны Центрального банка на высоком уровне. Об этом ИС "Вести" заявил основатель Института финансового развития бизнеса, член Совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе СФ, рабочей группы "Интеллектуальная собственность" Минэкономразвития Ильдар Шайхутдинов.

По его словам, на сегодняшний день идеология цифрового рубля построена вокруг безопасности.

То есть логика в том, что каждый, кто открывает кошелек, раскрывает свои персональные данные. Эти данные хранятся Центральным банком, он их контролирует, и таким образом, если деньги с одного цифрового счета перейдут на другой цифровой счет, то банк увидит эту транзакцию и будет знать, кто является автором этой операции. Таким образом, это повышает безопасность. Но пока все это в теории. Посмотрим, как это будет развиваться в реалиях сказал эксперт

Ранее Шайхутдинов информировал, что россияне могут открыть счет в цифровых рублях через сайт Банка России.