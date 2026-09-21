Москва21 сен Вести.Главными плюсами цифрового рубля являются бесплатные транзакции для граждан и обеспечение целевого использования средств. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Также он добавил, что какая-то часть расчетов точно перейдет в цифровой рубль, и это будет интересно участникам экономики.

Это интересно будет для бизнеса в первую очередь, для расчетов … Цифровой рубль обеспечивает целеполагание. Это первое. Второе – это интересно для бюджета, поскольку сегодня у нас существует казначейское сопровождение бюджетных денег. Но если деньги пойдут с использованием цифровых рублей, то цель будет обеспечена прохождением до самого низкого уровня кооперации. Мы сможем посмотреть, на что расходуется каждый бюджетный рубль с использованием цифры. Для граждан это интересно будет, поскольку транзакции для граждан будут бесплатные. И поэтому здесь можно будет сэкономить на переводах. Поэтому цифровой рубль еще, кстати говоря, и в международных транзакциях также можно будет задействовать сказал Силуанов

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что цифровой рубль будет постепенно завоевывать в России ведущее место как средство расчетов.