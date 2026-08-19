ЦБ установит месячный лимит на пополнение кошелька с цифровыми рублями ЦБ: лимит на пополнение кошелька с цифровыми рублями составит 300 тысяч в месяц

Москва19 авг Вести.Банк России установит ограничение на переводы граждан со своих безналичных счетов на кошелек с цифровыми рублями в размере 300 тысяч рублей в месяц, однако распоряжаться средствами внутри цифрового кошелька граждане смогут без ограничений. Об этом в интервью РИА Новости сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

"Единственный лимит - 300 тысяч рублей в месяц на переводы со своего безналичного счета в одном банке на цифровой счет. Как показывает практика и наша статистика, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно", - отметила она, отвечая на вопрос о возможных ограничениях по операциям с цифровым рублем.

При этом, по словам Бакиной, деньгами, находящимися на цифровом кошельке, россияне смогут пользоваться свободно: каких-либо лимитов и ограничений на переводы внутри платформы предусмотрено не будет.

Цифровой рубль представляет собой новую форму национальной валюты, при этом один обычный рубль будет приравнен к одному цифровому. До 1 сентября в стране проходит пилотное тестирование его применения. Как ранее говорила Бакина в беседе с агентством, все системно значимые банки России уже готовы к более широкому внедрению новой формы валюты. С осени граждане смогут открывать кошельки с цифровыми рублями через приложения крупнейших банков - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом.

К системно значимым в России относятся Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Т-Банк, ПСБ, РСХБ, "Юникредит банк", Райффайзенбанк, Совкомбанк, МКБ и "Дом.РФ". Кроме того, значимыми на рынке платежных услуг признаны "Россия", "Санкт-Петербург", "Цифра банк", ТКБ, "Русский стандарт", "Ак Барс банк", "Яндекс банк", "Озон банк" и НКО "Мобильная карта".