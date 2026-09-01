Москва1 сен Вести.Клиент, пользующийся цифровым рублем, может работать с одним счетом из любого банковского приложения. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель Комиссии по платежным системам и трансграничным расчетам ТПП РФ Андрей Михайлишин.

Эксперт указал на сходство цифрового рубля со средствами, хранящимися на счетах граждан в банках.

Цифровой рубль, он очень похож на рубли на наших счетах до востребования, к которым мы привязываем карточки. Но если у нас, например, есть несколько банков разных и нам приходится иногда перебрасывать деньги с одной карты на другую, то с цифровым рублем очень удобно. Он один во всех наших банковских приложениях, это единый счет. Соответственно, из любого банковского приложения мы можем работать с одним счетом цифрового рубля объяснил Михайлишин

Для открытия счета в цифровых рубля необходимо дать согласие через Госуслуги. На пополнение кошелька обычными безналичными рублями пока действует ежемесячный лимит в размере 300 тысяч рублей. Для оплаты покупки цифровыми рублями нужно через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж.

Ранее сообщалось, что россияне получили возможность открыть кошелек с цифровыми рублями в Сбербанке. Цифровой рубль представляет собой новую форму национальной валюты России. С 1 сентября россияне могут открывать цифровые кошельки через приложения крупнейших банков.