Более 130 банков в России готовятся к подключению цифрового рубля ЦБ: Более 130 российских банков готовятся к подключению цифрового рубля

Москва20 авг Вести.Более 130 банков в России, в том числе и небольших, готовятся подключаться к платформе цифрового рубля, сообщила РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Немало банков, у которых обязанность открыть свою инфраструктуру для клиентов по закону возникает гораздо позднее, но они хотят это сделать уже сейчас. Они активно участвуют в пилоте, настраивают свои системы. Всего в процессе подключения к платформе цифрового рубля больше 130 банков сказала она

По ее словам, к цифровому рубля хотят подключится и небольшие банки, понимая, что внедряя инновации одни из первых, могут выиграть конкуренцию для потребителя.

И мы планируем разрешить тем, кто уже хорошо наладил процессы, открывать какие-то готовые сценарии работы с цифровыми рублями для своих клиентов подчеркнула директор департамента ЦБ

Бакина подчеркнула, что на сегодняшний день большая часть в структуре безналичных платежей приходится на банковские карты, однако развиваются и другие способы оплаты - платежные сервисы, QR-коды, биометрия.

Думаю, что на горизонте 5-7 лет эта пропорция будет перераспределяться, свою долю займет и цифровой рубль. При этом у нас нет задачи вывести цифровой рубль в лидеры. Важно, чтобы он нашел своего потребителя заключила Бакина

Россияне смогут проводить операции с цифровым рублем бесплатно с 1 сентября. Сейчас операции с ним доступны только участникам пилотного проекта.