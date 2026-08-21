Москва21 авг Вести.Логотип цифрового рубля в банковских приложениях будет ярко-красного ("дофаминового") оттенка, сообщила РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России (ЦБ РФ) Алла Бакина.

Она пояснила, что с 1 сентября системно значимые банки откроют пользователям цифровые кошельки через свои приложения – на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом.

Он ярко-красного оттенка, между собой мы называем этот цвет дофаминовым рассказала Бакина

Ранее в Центробанке заявляли, что использование цифрового рубля будет добровольным: россияне смогут самостоятельно выбирать, пользоваться новой формой национальной валюты или нет, и принуждать их к этому никто не будет.

Как сообщала Алла Бакина, подключиться к платформе цифрового рубля готовятся более 130 банков в России: пополнить цифровой кошелек можно будет через приложение любого крупнейшего банка.