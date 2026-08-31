Москва31 авг Вести.Центральный банк России представил официальный логотип цифрового рубля. Подробная информация о нем появилась на сайте регулятора.

Логотип выполнен в виде окружности с вписанным в нее символом рубля. Знак рубля размещен в окружности со смещением влево относительно ее центра уточняется в документах к логотипу

Кораллово-алый оттенок при этом назван важнейшим цветом в коммуникации цифрового рубля Банка России. Его будут использовать в качестве основного фона для информационных и промоматериалов, сувенирной продукции и других материалов, связанных с цифровым рублем.

Ранее сообщалось, что логотип цифрового рубля в банковских приложениях будет ярко-красного ("дофаминового") оттенка.