Москва31 авгВести.Центральный банк России представил официальный логотип цифрового рубля. Подробная информация о нем появилась на сайте регулятора.
Логотип выполнен в виде окружности с вписанным в нее символом рубля. Знак рубля размещен в окружности со смещением влево относительно ее центрауточняется в документах к логотипу
Кораллово-алый оттенок при этом назван важнейшим цветом в коммуникации цифрового рубля Банка России. Его будут использовать в качестве основного фона для информационных и промоматериалов, сувенирной продукции и других материалов, связанных с цифровым рублем.
Ранее сообщалось, что логотип цифрового рубля в банковских приложениях будет ярко-красного ("дофаминового") оттенка.