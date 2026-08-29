Цена подключения к платформе цифрового рубля для банков будет снижаться Аксаков спрогнозировал снижение стоимости подключения банков к цифровому рублю

Москва29 авг Вести.Расходы банков на подключение к платформе цифрового рубля со временем будут сокращаться, однако для этого потребуется совместная работа регулятора и участников финансового рынка.

Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ТАСС.

По его словам, Банк России вместе с кредитными организациями и IT-компаниями занимается созданием типовых технических решений, которыми смогут воспользоваться банки при внедрении новой формы национальной валюты.

Аксаков отметил, что крупнейшие кредитные организации уже готовы работать с цифровым рублем и запускать продукты на его основе. В то же время для средних и небольших банков стоимость необходимой технической инфраструктуры остается существенной проблемой, хотя ее острота постепенно снижается.

Банки второго эшелона и малые кредитные организации должны присоединиться к платформе в течение ближайших двух лет, уточнил парламентарий.

Ранее россиянам рассказали, насколько безопасны расчеты в цифровых рублях.