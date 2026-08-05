ЦБ: россияне смогут пополнять свои счета в банке через сторонние банкоматы

В Центробанке рассказали, что изменится в операциях с российскими банкоматами ЦБ: россияне смогут пополнять свои счета в банке через сторонние банкоматы

Москва5 авг Вести.С 1 октября 2026 года россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет в другом банке. Пополнять таким образом можно будет только собственный счет, переводить наличные на счета третьих лиц через этот механизм нельзя.

Активация сервиса останется на усмотрение каждой конкретной кредитной организации, а техническая реализация будет обеспечена через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс‑службу Центрального банка.

Установлены предельные суммы: не более 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в сутки и 200 тысяч рублей в месяц.

В публикации отмечается, что такие операции не рассматриваются как переводы между счетами, поэтому для них не действует бесплатный лимит в 30 миллионов рублей и не применяются лимиты бесплатных переводов другим лицам до 100 тысяч рублей.

Также регулятор указал, что банки, внедрившие новый сервис, вправе взимать комиссию за оказание услуги в соответствии с условиями договоров с клиентами.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что банкоматы и платежные терминалы в России смогут работать в условии отключения мобильного интернета.