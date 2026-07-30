Через СБП станет проще оплачивать налоги, штрафы и детские кружки ЦБ обяжет банки внедрить оплату госуслуг через СБП с 2027 года

Москва30 июл Вести.Банк России расширит возможности Системы быстрых платежей (СПБ), добавив сервис для оплаты государственных и муниципальных услуг, а также возможность пополнять счета в других банках через банкоматы. Соответствующее указание зарегистрировал Минюст, сообщили в ЦБ.

С 1 апреля 2027 года крупнейшие банки должны будут обеспечить клиентам возможность оплачивать через СБП детские сады, кружки, секции, налоги, штрафы и другие платежи в пользу государства. Сделать это можно будет на порталах государственных и муниципальных услуг, сайтах профильных ведомств и в местах обслуживания граждан бюджетными организациями. Для банков с универсальной лицензией требование вступит в силу с 1 октября 2027 года.

Платежи в адрес государства через СБП останутся бесплатными для граждан. Кроме того, банки не будут платить комиссию регулятору за проведение таких операций.

Еще одним нововведением станет сервис cash-in, который позволит вносить наличные через банкомат одного банка с последующим зачислением средств на счет в другом. Решение о подключении этой функции кредитные организации будут принимать самостоятельно.

Ранее юрист рассказал, сколько средств можно перевести с карты без взимания комиссии. Единые правила, по словам эксперта, действуют только в СПБ.