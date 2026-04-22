Центробанк опроверг изменение стоимости переводов по СБП

Москва22 апр Вести.Изменения стоимости переводов по системе быстрых платежей (СБП) с 1 мая не будет. Такое заявление сделал Центральный банк России.

Тарифы не меняются, условия переводов для граждан и бизнеса остаются прежними. Так в Центробанке ответили на публикации в Telegram-каналах ряда СМИ об изменениях условий переводов по СБП.

Все размеры тарифов остались без изменений. В том числе, как и ранее для граждан переводы до 100 тысяч рублей в месяц – бесплатные заявили в пресс-службе Центробанка

Пресс-служба ЦБ РФ добавляет, что с 1 мая 2026 года вступает в силу решение совета директоров Банка России о новой редакции тарифов за перевод денежных средств, уплачиваемых клиентами Банка России в СБП. Оно было опубликовано 1 апреля. В документе сделаны только редакционные уточнения: все тарифы СБП сведены в единый документ, а также применен "Клиент Банка России" с учетом возможности расширения участников системы – государственных компаний и филиалов иностранных банков.

В этом документе также добавлено еще одно важное уточнение в отношении налога на добавленную стоимость: переводы по СБП НДС не облагаются.

Финансовый аналитик Татьяна Волкова в интервью ИС "Вести" ранее спрогнозировала рост тарифов за перевод денежных средств в системе быстрых платежей. Кроме того, с июля 2026 года банки должны будут указывать ИНН клиентов при проведении платежей, если платеж проходит через систему быстрых платежей. Это позволит эффективнее выявлять мошеннические переводы, отметили в пресс-службе НСПК.