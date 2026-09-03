Москва3 сен Вести.Цифровой рубль является третьей формой российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами и не представляет собой новую валюту. Об этом RT рассказала аналитик финансового маркетплейса "Банки.ру" Инна Солдатенкова.

Расплатиться цифровыми рублями в магазине можно, например, с помощью QR-кода. При этом использование цифрового рубля остается добровольным, а привычные способы оплаты, включая банковские карты, Систему быстрых платежей (СБП) и наличные, сохраняются.

Для обычного человека это прежде всего еще один способ распоряжаться деньгами сказала Солдатенкова

Она подчеркнула, что один цифровой рубль равен одному наличному или безналичному рублю. Выпускает цифровые рубли Банк России, а счета открываются на платформе регулятора через приложения банков – участников системы.

Цифровые рубли можно переводить другим пользователям, использовать для оплаты товаров и услуг, а также обменивать на безналичные рубли на банковском счете. С 1 сентября физлица могут пополнять счет цифрового рубля с банковского счета на сумму до 300 тысяч рублей в месяц.

По словам аналитика, с 1 сентября крупнейшие банки должны предоставить клиентам возможность открывать счета цифрового рубля и проводить операции с ними. Принимать цифровые рубли также должны определенные крупные торгово-сервисные компании, в частности продавцы с выручкой более 120 млн рублей за предыдущий год, соответствующие установленным законом требованиям.

Солдатенкова отметила, что цифровой рубль следует рассматривать прежде всего как платежный инструмент, а не как способ хранения сбережений. На остаток цифровых рублей не начисляются проценты, а при оплате ими покупок не предусмотрен банковский кешбэк.

Поэтому для накоплений, по словам эксперта, выгоднее использовать вклады или накопительные счета, а для повседневных покупок в ряде случаев - банковские карты с программами лояльности.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что 57% россиян не знают, чем цифровой рубль отличается от карты.