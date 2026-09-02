57% россиян не знают, чем цифровой рубль отличается от карты KP.RU: 57% россиян не понимают, что такое цифровой рубль

Москва2 сен Вести.Многие россияне до сих пор не понимают, что представляет собой цифровой рубль и чем он отличается от обычных денег на банковской карте. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Согласно исследованию, 57% респондентов признались, что время от времени встречают упоминания о цифровом рубле, но никогда не пытались разобраться, что это такое. При этом многие участники опроса относятся к нововведению настороженно. Они предполагают, что появление цифрового рубля может привести к новым схемам мошенничества, обмана, отмывания денег и другим рискам. Поэтому часть опрошенных заранее считает этот инструмент ненадежным и предпочла бы продолжать пользоваться наличными или банковскими картами.

Некоторые респонденты заявили, что не знают, что такое цифровой рубль, и не хотят в этом разбираться. Другие назвали нововведение очередной попыткой обмануть население. Были и те, кто охарактеризовал цифровой рубль как аферу. Еще один участник исследования признался, что не понимает, зачем нужны цифровые рубли, в том числе пенсионерам. Часть опрошенных также выразила мнение, что такой инструмент никому не нужен, поскольку наличные деньги и банковские карты кажутся им более надежными.

В то же время 41% участников опроса сообщили, что понимают, что такое цифровой рубль. По их словам, тема показалась им интересной, поэтому они изучили новое явление. Некоторые из них отметили, что цифровой рубль их не пугает и они готовы им воспользоваться. При этом часть респондентов даже при понимании сути нововведения все равно относится к цифровизации рубля с осторожностью.

Еще 2% опрошенных выбрали вариант ответа "другое".

Всего в исследовании приняли участие 1,1 тыс. человек.

Цифровой рубль – это третья форма российской национальной валюты, которую выпускает Банк России (ЦБ РФ) наравне с наличными и безналичными деньгами.

Цифровые рубли хранятся на счетах цифрового рубля (цифровых кошельках) граждан и организаций. Счета, в свою очередь, открываются на платформе Центробанка. Операции также проходят на этой платформе. При этом доступ к счетам цифрового рубля возможен через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения банков и интернет-банки.

Как ранее отмечали в ЦБ РФ, использование цифрового рубля – добровольное: россияне могут самостоятельно выбирать, пользоваться новой формой нацвалюты или нет, и принуждать их к этому никто не будет.