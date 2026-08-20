В Гознаке оценили влияние цифрового рубля на обращение наличных Гознак не ждет заметных перемен в обращении наличных денег из-за цифрового рубля

Москва20 авг Вести.Гознак не прогнозирует серьезных перемен в структуре наличного денежного обращения в предстоящие годы в связи с запуском цифрового рубля. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора АО "Гознак" по маркетингу и стратегии Георгий Корнилов.

Мы не ожидаем значимого эффекта на структуру наличного денежного обращения в ближайшие годы сказал он, отвечая на соответствующий вопрос

Цифровой рубль представляет собой дополнительную, третью форму национальной валюты наряду с наличной и безналичной. С технической точки зрения каждый такой рубль - это уникальный цифровой код, который хранится в виде записей на электронных кошельках клиентов. Сами кошельки, в свою очередь, размещаются на платформе цифрового рубля - специальной инфраструктуре, разработанной Центробанком.

Массовое внедрение стартует с 1 сентября и будет проходить поэтапно: первыми работать с цифровым рублем начнут крупнейшие банки страны, а до сентября 2028 года подключиться к нему должны все кредитные организации.