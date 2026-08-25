Москва25 авг Вести.Единый универсальный QR-код позволит провести оплату через любой банк, к которому привязан, причем даже без устойчивой связи с интернетом. О преимуществах нового способа оплаты, который начнет действовать на кассах и платежных терминалах с 1 сентября, в интервью ИС "Вести" рассказал профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Почему это выгодно? Потому что иногда соединения в каком-то конкретном регионе именно с этим банком может и не быть. Но вот единый QR-код позволяет решить эту проблему... В будущем предполагается, что при помощи вот такого подхода, QR-кода, можно будет расплачиваться даже в тех случаях, когда нет устойчивой связи с интернетом. И даже предполагается, что на завершающем этапе 2028 года будет отработана технология, когда можно будет производить оплату, например, даже находясь в самолете сказал он

Сафонов также отметил, что ввод оплаты универсальным QR-кодом – это в том числе подготовка к переходу на оплату покупок цифровыми рублями.

Я напомню, что у нас с 1 сентября начинается первый этап перехода на использование цифровых рублей. Это означает, что в своем собственном банке можно открыть электронный кошелек. Каждый банк является провайдером вот этой системы, которая принадлежит Центральному банку. И, соответственно, например, там получать в месяц до 300 там тысяч рублей пока в виде цифровых рублей. А дальше уже вот при помощи этого единого QR-кода тратить эти деньги на те покупки, которые вам необходимы для каких-то, так сказать, бытовых нужд уточнил эксперт

Ранее сообщалось, что более 130 банков в России, в том числе и небольших, готовятся подключаться к платформе цифрового рубля.