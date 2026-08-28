Владельцы iPhone пока не смогут пользоваться цифровым рублем Владельцы iPhone пока не смогут пользоваться кошельком цифрового рубля

Москва28 авг Вести.У обладателей смартфонов на базе iOS не будет возможности использовать кошелек цифрового рубля через приложения банков с 1 сентября, сообщает газета "Ведомости".

Цифровой рубль - новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября. Открывать цифровые кошельки через приложения банков можно будет на главной странице, там появится кнопка с соответствующим логотипом.

У банков пока не получается загрузить в AppStore обновленные под цифровой рубль приложения, так как в них есть отсылки, прямо указывающие на связь с государственной финансовой системой России пишет издание

В настоящее время большинство банков в России находится под санкциями, Apple сразу распознает сетевую инфраструктуру РФ и отклоняет публикацию приложения.

Кроме того, существует проблема и со стороны ЦБ, так как, согласно действующим нормам, все программные решения, используемые для доступа к платформе цифрового рубля, должны быть сертифицированы по установленным классам защиты.

В публикации говорится, что банки уже ищут решение, которое бы одновременно соответствовало требованиям ЦБ и могло быть интегрировано в мобильные приложения для пользователей, обладающих смартфонами iPhone от Apple.

Ранее доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что после внедрения цифрового рубля переводы станут более безопасными и прозрачными.