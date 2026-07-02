Москва2 июл Вести.ЦБ принял решение скрыть список банков - участников пилотирования цифрового рубля из-за санкционных рисков. Об этом журналистам рассказала заместитель председателя финансового регулятора Зульфия Кахруманова в ходе Финансового конгресса Банка России.

По ее словам, которые приводит ТАСС, в настоящий момент к платформе цифрового рубля подключены 30 банков.

Чувствительность информации. Мы, как раз реагируя на различного рода санкционные мероприятия, сделали это сказала Кахруманова

Она также рассказала, что эксперимент по открытию кошельков в цифровом рубле на балансах банков запустят ближе к 2029 году.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России все готово к внедрению широкого использования цифрового рубля с 1 сентября.