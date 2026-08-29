Эксперт рассказал о мошеннических схемах под предлогом запуска цифрового рубля Эксперт Кучава: мошенники используют запуск цифрового рубля для обмана россиян

Москва29 авг Вести.Мошенники стали использовать запуск цифрового рубля для обмана россиян, создавая схемы для хищения денег и получения доступа к личным данным граждан. Об этом в беседе с ТАСС рассказал эксперт "Народного фронта. Аналитика" Галактион Кучава.

Он отметил, что с 1 сентября 2026 года все системно значимые российские банки начинают предлагать клиентам возможность открывать счета в цифровых рублях.

Мошенники активно используют этот инфоповод и разработали целый ряд схем, нацеленных на кражу денег и личных данных граждан. Важно понимать главное: цифровой рубль – это не инвестиционный инструмент, а третья форма национальной валюты, предназначенная для платежей и переводов. Банк России не создает никаких программ для пассивного заработка на цифровом рубле. Любые предложения, связанные с "инвестициями в цифровой рубль", являются стопроцентным мошенничеством сказал Кучава

Эксперт напомнил, что нельзя никому сообщать коды из СМС, PIN-коды и пароли от банковских приложений, поскольку сотрудники финансовых организаций никогда не запрашивают подобные данные по телефону.

При любых подозрениях немедленно прекращайте разговор и самостоятельно перезванивайте в банк по официальному номеру, указанному на обороте карты, а также не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений и не устанавливайте приложения по просьбе звонящих заключил он

Ранее основатель Института финансового развития бизнеса, член Совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе СФ, рабочей группы "Интеллектуальная собственность" Минэкономразвития Ильдар Шайхутдинов рассказал, что данные цифровых кошельков россиян будут технологически защищены со стороны Центрального банка на высоком уровне.