В Сбербанке сообщили об активном перетоке атак мошенников в мессенджеры

Телефонные мошенники переходят мессенджеры В Сбербанке сообщили об активном перетоке атак мошенников в мессенджеры

Москва5 сен Вести.Телефонные мошенники активно переходят в мессенджеры для осуществления преступных схем против россиян. Об этом сообщил заместитель правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости.

Благодаря комплексу мер, включающих работу банковских антифрод-систем, блокировку подменных номеров, введение уголовной ответственности за незаконное использование sim-боксов, интенсивность мобильных звонков удалось снизить. При этом произошел масштабный переток атак в мессенджеры пояснил он

Согласно статистике Центрального банка РФ, по итогам первых шести месяцев текущего года злоумышленники пытались похитить у россиян около 3,7 трлн рублей. При этом аферистам удалось похитить менее 15 млрд.

Ранее сообщалось, что мошенники стали вовлекать россиян в преступные схемы дропперства под видом "ошибочного" денежного перевода, который просят перенаправить на другой счет.