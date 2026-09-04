Зампред правления Сбербанка объяснил, что слово "да" не приведет к краже денег

В Сбербанке заверили, что слово "да" не даст мошенникам доступ к деньгам Зампред правления Сбербанка объяснил, что слово "да" не приведет к краже денег

Москва4 сен Вести.Если жертва скажет мошеннику "да", он все равно не сможет получить доступ к ее деньгам. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он заверил, что у банков гораздо более сложная процедура верификации и простого "да" будет недостаточно.

Что касается истории о том, что произнесенное в беседе с мошенником слово "да" может привести к хищению денег, то это миф... Процесс аутентификации гораздо более сложный цитирует Кузнецова агентство

Зампред правления банка подчеркнул, что если бы этот миф был правдой, то мошенники бы постоянно записывали или генерировали голоса людей и забирали их деньги.