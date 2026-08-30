В "Сбере" заявили, что не ждут массового интереса к цифровому рублю

Скворцов: "Сбер" не ожидает массового интереса к цифровому рублю В "Сбере" заявили, что не ждут массового интереса к цифровому рублю

Москва30 авг Вести.Сбербанк пока не видит очевидного массового интереса к цифровому рублю и не ждет высокого спроса на него.

Об этом в беседе с ТАСС рассказал зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в преддверии Восточного экономического форума.

Он отметил, что Сбербанк готов к массовому внедрению и будет налюдать за тем, какой эффект это даст. Однако Скворцов признал, что пока ожидания довольно консервативные.

Я не вижу явного интереса к этому инструменту, кроме интереса со стороны ЦБ: ни у других участников рынка, ни у частных или корпоративных клиентов, ни у финансовых организаций, которые активно стимулировали бы использование цифрового рубля сказал Скворцов

По мнению зампреда правления Сбербанка, уже до конца года станет ясно, насколько цифровой рубль будет востребован. Скворцов предположил, что его доля в лучшем случае будет исчисляться десятыми долями процента оборота и "значимого влияния не окажет".

При этом Скворцов отметил, что для финансового сектора это минус, так как средства уходят из банков, и банки не могут их размещать.

По сути, они уходят из экономики, оставаясь изолированными на счетах ЦБ. Поэтому посмотрим, как ситуация будет развиваться. Хорошо, что цифровой рубль уже запускается и перестанет быть "слоном в комнате": он выйдет наружу, и мы поймем, кто же этому слону рад резюмировал зампред правления Сбербанка

Ранее эксперт "Народного фронта. Аналитика" Галактион Кучава предупредил, что мошенники могут использовать запуск цифрового рубля для того, чтобы обманывать россиян, и создавать схемы для хищения денег и получения доступа к личным данным граждан.

Он напомнил, что любые предложения, связанные с "инвестициями в цифровой рубль", являются стопроцентным мошенничеством, так как цифровой рубль - это не инвестиционный инструмент, а третья форма национальной валюты, предназначенная для платежей и переводов.