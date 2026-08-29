Сбербанк запустит международные расчеты в цифровых валютах для бизнеса

Сбер запустит международные расчеты в цифровых валютах в приложении Сбербанк запустит международные расчеты в цифровых валютах для бизнеса

Москва29 авг Вести.Сбербанк намерен до конца 2026 года предоставить корпоративным клиентам возможность проводить трансграничные платежи с использованием цифровых валют.

Об этом заместитель председателя правления банка Анатолий Попов сообщил ТАСС в преддверии Восточного экономического форума.

В публикации поясняется, что новый инструмент планируется интегрировать в мобильное приложение "СберБизнес".

По словам зампреда правления, необходимая инфраструктура уже подготовлена, а механизм расчетов встроят в стандартные операции компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Банк рассчитывает сделать такие платежи максимально простыми и понятными для клиентов.

Задача — сделать так, чтобы расчет в криптовалюте не был сложным квестом для бизнеса заявил Попов

Кроме того, Сбербанк намерен расширять кредитование под залог цифровых активов. В дальнейшем обеспечением смогут выступать не только биткоин, но также Ethereum и стейблкоин Tether.

Как уточнил Попов, запуск соответствующих продуктов будет зависеть от допуска этих активов к публичному обращению со стороны Банка России и полного вступления в силу нового регулирования.

У Сбербанка уже имеется практический опыт операций с криптовалютами, добавил топ-менеджер.

Ранее в Центробанке сообщили, что все крупнейшие банки готовы к запуску цифрового рубля.