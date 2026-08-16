МВД: не стоит переписываться с незнакомцем, который перевел деньги

В МВД выявили новую схему мошенничества с онлайн-переводами МВД: не стоит переписываться с незнакомцем, который перевел деньги

Москва16 авг Вести.Не стоит переписываться с незнакомцем, который якобы случайно перевел вам деньги – собеседник может оказаться мошенником. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД России.

Там отметили, что пытаться самостоятельно вернуть средства через мобильное приложение банка или с помощью перевода по реквизитам нельзя. С помощью подобной схемы аферисты могут привлекать граждан к выводу украденных денег.

Не вступайте в долгие разговоры и переписки с незнакомцем, не попадайтесь на его уловки подчеркнул собеседник агентства

Правоохранители также посоветовали не переходить по неизвестным ссылкам и не вводить свои данные на сторонних сайтах.

Ранее в МВД раскрыли новую схему мошенничества с блокировкой Apple ID. Преступники выдают себя за работодателей, якобы настраивающих корпоративное оборудование.