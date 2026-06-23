В МВД предупредили о рассылке фейковых судебных повесток от имени УБК

МВД предупредило о схемах с фальшивыми судебными повестками от имени УБК В МВД предупредили о рассылке фейковых судебных повесток от имени УБК

Москва23 июн Вести.В МВД России предупредили о новой схеме мошенников - они рассылают фейковые судебные повестки от имени подразделений УБК МВД. Об этом сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

В УБК уточнили, что это одна из разновидностей атак с "обратным звонком".

Фиксируются случаи рассылки фейковых судебных повесток от имени подразделений УБК МВД России. Это одна из разновидностей мошеннических атак с "обратным звонком" говорится в публикации

В переписке злоумышленники представляются "полицейским следователем офицером". Сначала они обвиняют человека в совершении противоправных действий и нарушении законодательства. Затем получателю заявляют: если он не отреагирует на "повестку" в течение суток, то в отношении него будут приняты "серьезные юридические меры".

Таким образом мошенники пытаются запугать жертву и заставить перейти по ссылке или перезвонить.

В УБК призвали граждан не реагировать на такие сообщения, не переходить по ссылкам и не отвечать мошенникам.

Всю официальную информацию о вызовах в суд и следственных действиях можно проверить через официальные источники. При подозрении на мошенничество рекомендуется обратиться в полицию.