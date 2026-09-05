В Сбербанке предупредили о мошенниках, звонящих от лица работников Соцфонда

В Сбере рассказали, как мошенники обманывают пенсионеров и работающих россиян В Сбербанке предупредили о мошенниках, звонящих от лица работников Соцфонда

Москва5 сен Вести.Мошенники обманывают российских пенсионеров, звоня им под видом сотрудников Социального фонда РФ с предложением якобы оформить пенсионный перерасчет или получить выплаты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

Схемы действительно различаются: для пожилых людей сегодня актуальны звонки якобы от Социального фонда с предложением оформить "перерасчет пенсии" или получить "юбилейную выплату" сказал Кузнецов

Он сообщил, что также злоумышленники могут предлагать жертве возможность якобы "обнуления трудового стажа", для которого просят срочно озвучить код из СМС.

Топ-менеджер Сбера сообщил и о схемах, которые используют мошенники для обмана работающих россиян. По его словам, злоумышленники притворяются начальниками жертвы и занимаются корпоративным фишингом – то есть отправляют фейковые письма от имени коллег, чтобы заставить жертву пройти по ссылке, открыть вложение или поделиться данными компании.

Кроме того, Кузнецов упомянул и фальшивые домовые чаты, которые создают аферисты и при этом введут там активную переписку под видом соседей или сотрудников домовых компаний.

Ранее сенатор Артем Шейкин также предупредил, что мошенники обманывают россиян, добавляя их в групповые чаты, в которых якобы состоят "соседи" и "сотрудник энергокомпании", а затем выманивают коды доступа к аккаунтам.