Мошенники стали обманывать россиян с помощью фейковых соседей и лже-энергетиков Сенатор Шейкин: аферисты обманывают россиян, добавляя в чаты "с Мосэнергосбытом"

Москва5 сен Вести.Мошенники обманывают россиян, добавляя их в групповые чаты, в которых якобы состоят "соседи" и "сотрудник энергокомпании", а затем выманивают коды доступа к аккаунтам. Об этом предупредил сенатор Артем Шейкин в комментарии РИА Новости.

Сенатор рассказал, что мошеннический групповой чат выглядит так, как будто соседи начали там переписываться еще до вступления туда человека, которого пытаются обмануть аферисты. При этом один из участников чата выдает себя за сотрудника Мосэнергосбыта или другой подобной организации.

Он (мошенник. – Прим. ред.) сообщает о перерасчете коммунальных платежей и просит жильцов подтвердить данные через получение "кода доступа" рассказал Шейкин

Сенатор предостерег, что при этом поддельные "жильцы дома" могут активно переписываться в чате и публиковать якобы свои "коды доступа". Таким образом, создавая видимость общения реальных людей, мошенники склоняют жертву подключиться к стороннему боту, выдающему себя за бот "Госуслуг", просят нажать "Поделиться номером", получить код или "ключ", а затем отправить его обратно в общий чат. По словам сенатора, этими способами злоумышленники могут пытаться получить номер телефона, код подтверждения или другие данные, которые затем используют для захвата аккаунтов или дальнейшего обмана.

Ранее заместитель правления Сбербанка Станислав Кузнецов подтвердил, что телефонные мошенники активно переходят в мессенджеры для осуществления преступных схем.