Эксперт предупредил о мошеннической схеме с оплатой долгов за электричество Юрист Соловьев: мошенники придумали схему с оплатой долгов за электричество

Москва18 июл Вести.Мошенники придумали новую схему, связанную с оплатой долгов за электричество через вредоносную ссылку. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил заслуженный юрист России, руководитель проекта "Не дай себя обмануть" Иван Соловьев.

По его словам, потенциальной жертве в мессенджере приходит сообщение c частного подменного номера с префиксом 916 якобы от центра расчетов МЭС.

В сообщении говорится о начислении штрафа за несвоевременную оплату за электроэнергию, а также рекомендуется ознакомиться с текущим состоянием счета и информацией о начислении по ссылке сказал Соловьев

Эксперт предупредил, что по факту эта ссылка является вредоносной и ведет к взлому аккаунта. После этого, добавил юрист, на телефон гражданина начинают поступать звонки украинских злоумышленников якобы от имени правоохранителей. Как рассказал Соловьев, мошенники в ходе беседы склоняют жертву к преступным действиям.

Ранее стало известно, что мошенники создают фейковое объявление о сдаче квартиры, используя найденные в интернете фото, а после требуют у потенциальной жертвы предоплату за жилье.