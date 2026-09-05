Москва5 сен Вести.Мошенники начали похищать личные данные и деньги россиян под видом "замены" электросчетчиков. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров в интервью ТАСС.

Граждане столкнулись с лжеобъявлениями от представителей энергосбыта. Они размещают на подъездных досках объявлений информацию о том, что в доме происходит замена приборов учета электроэнергии, и чтобы оставить заявку на замену - необходимо связаться по телефону, по СМС, в мессенджере. При связи с лжесотрудником энергосбыта жильца просят подтвердить свою личность, а также номер квартиры путем авторизации через портал "Госуслуги" уточнил Машаров

По его словам, после получения кода мошенник сообщает, что заявка успешно принята и нужно ждать звонка от мастера, после чего начинают звонить лжепредставители "Госуслуг", полиции, ФСБ, прокуратуры, которые рассказывают жертве о взломе аккаунта и теперь якобы необходимо перевести деньги на "безопасный" спецсчет.

Член Общественной палаты уточнил, что сотрудники энергосбытовой компании не совершают звонки через мессенджеры, не рассылают СМС и тем более никогда не запрашивают какие-либо коды.

Ранее сообщалось, что мошенники стали вовлекать россиян в преступные схемы дропперства под видом "ошибочного" денежного перевода, который просят перенаправить на другой счет.