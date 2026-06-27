Москва27 июнВести.МВД предупреждает граждан о мошеннической схеме - так называемых видеообысках по мобильному телефону. Начальник пресс-службы ГУ МВД по городу Москве Владимир Васенин в беседе с ТАСС пояснил, что видеообысков не существует.
Он подчеркнул, что такой вид следственного действия не предусмотрен ни Уголовно-процессуальным кодексом, ни другими законами.
Я еще раз хочу напомнить, что видеообыск вообще не предусмотрен никаким кодексом… Никаких видеообысков не существуетцитирует Владимира Васенина агентство ТАСС
По словам начальника пресс-службы, настоящий обыск проводится только по месту фактического нахождения - с выездом полицейских на адрес.
Любые звонки с требованием открыть дверь, включить камеру или показать помещение через видеосвязь не имеют отношения к законным действиям правоохранителей и являются уловкой мошенников.
Граждан призывают не верить таким звонкам и не выполнять требования злоумышленников.