МВД: видеообысков не существует - это уловка мошенников

Видеообыски по телефону - уловка аферистов, заявили в МВД МВД: видеообысков не существует - это уловка мошенников

Москва27 июн Вести.МВД предупреждает граждан о мошеннической схеме - так называемых видеообысках по мобильному телефону. Начальник пресс-службы ГУ МВД по городу Москве Владимир Васенин в беседе с ТАСС пояснил, что видеообысков не существует.

Он подчеркнул, что такой вид следственного действия не предусмотрен ни Уголовно-процессуальным кодексом, ни другими законами.

Я еще раз хочу напомнить, что видеообыск вообще не предусмотрен никаким кодексом… Никаких видеообысков не существует цитирует Владимира Васенина агентство ТАСС

По словам начальника пресс-службы, настоящий обыск проводится только по месту фактического нахождения - с выездом полицейских на адрес.

Любые звонки с требованием открыть дверь, включить камеру или показать помещение через видеосвязь не имеют отношения к законным действиям правоохранителей и являются уловкой мошенников.

Граждан призывают не верить таким звонкам и не выполнять требования злоумышленников.