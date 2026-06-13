В МВД напомнили, что никогда не проводят обыск по видео

В МВД предупредили, что "обыск" по видео – это всегда уловка мошенников В МВД напомнили, что никогда не проводят обыск по видео

Москва13 июн Вести.Полицейские никогда не проводят обыск дистанционно – например, по видеосвязи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы столичного управления МВД России Владимира Васенина.

По его словам, "видеообыск" – это всегда уловка мошенников, настоящие сотрудники правоохранительных органов обязаны приезжать на место проведения следственного действия.

Я еще раз хочу напомнить, что видеообыск вообще не предусмотрен никаким кодексом, в том числе Уголовно-процессуальным, это следственное действие. Обыск проводится только тогда, когда уполномоченное лицо приезжает на то место, где он должен быть проведен. Никаких видеообысков не существует цитирует Васенина агентство

В качестве примера начальник пресс-службы привел недавний случай. Подросток убил человека ножом в Москве, а до этого, как оказалось, проводил дома видеообыск. Когда в квартиру зашла его мама, она попросила его остановиться и предупредила, что это мошенники. Парень ответил, что выполняет задание для государства и что за это ему выплатят премию в 1 млн рублей.

Как подчеркнул Васенин, даже родители в момент совершения преступления дома не смогли остановить подростка, а позже он уехал в столицу и сам нарушил закон.