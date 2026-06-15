Москва15 июн Вести.Пресейл-инженер компании "Спикател" Денис Ушаков предупредил, что кибермошенники намерены использовать чемпионат мира по футболу 2026 года для обмана российских болельщиков, несмотря на то что национальная команда не участвует в турнире. Об этом он рассказал в беседе с RT.

Как отметил Ушаков, злоумышленники знают, что основная масса российских болельщиков будет следить за матчами из дома, поэтому ими создаются схемы, заточенные под дистанционное потребление контента, ставки и эмоции.

Среди основных схем — фишинговые сайты и группы с "трансляциями", внутри которых для просмотра матча требуется "пройти бесплатную регистрацию", введя данные банковской карты "для подтверждения возраста" или "оплаты 1 рубля". В результате карта оказывается скомпрометирована рассказал эксперт

Другой распространенный вариант — плеер требует установить "обновление кодеков". На самом деле это троян, ворующий пароли и данные пользователей, добавил Ушаков.

Он рассказал также, что мошенники предлагают скачать "модифицированное приложение" легальной букмекерской компании, которое якобы работает без ограничений. Такие приложения часто содержат банковские трояны или стилеры, способные перехватывать sms с кодами подтверждения и опустошать счета, пока владелец смотрит футбол.

Под видом интернет-магазина с атрибутикой чемпионата мира может скрываться обычный фишинговый сайт. Еще одна схема — "инвестиции в успех команд": "Зарабатывай на матчах ЧМ с помощью ИИ-прогнозов. Вложи 10 тыс. рублей, получи 50 тыс. к финалу".

Кроме того, мошенники используют истории о поездке на чемпионат мира для сбора средств, например: "Помогите россиянам, застрявшим без денег в Мексике во время ЧМ" или "Сбор на билет домой для нашего болельщика, попавшего в больницу в Лос-Анджелесе". В ход идут даже реальные инциденты, но реквизиты подменяются на мошеннические.

Для защиты от мошенников эксперт советует сохранять бдительность и соблюдать обычную кибергигиену: смотреть матчи чемпионата мира на официальных каналах, имеющих право на трансляцию в России, не устанавливать приложения из непроверенных источников и не оставлять никаких данных на подозрительных сайтах.

Ранее в интервью ИС "Вести" юрист Заур Газаев рассказал, что телефонные мошенники как правило играют не на доверчивости потенциальных жертв, а на их сильных эмоциях. Аферисты чаще всего в своей практике вводят человека в состояние "эмоциональных качелей".