Москва30 авгВести.Злоумышленники при реализации различных сценариев обмана граждан отправляют ссылку на сайт с видео, которое имитирует взлом учетной записи Единого портала государственных услуг. Об этом сообщили в МВД РФ.
При переходе на фишинговый сайт появляется окно авторизации, однако ввести информацию для входа в личный кабинет не удается.
Далее запускается трехсекундный отсчет, по завершении которого появляется фальшивое уведомление в виде видеоимитации "взлома" учетной записизаявили в ведомстве
Перед пользователем затем появляются последовательные картинки о якобы утечке данных.
На каждом этапе атаки телефонные мошенники стремятся к тому, чтобы отключить критическое мышление потенциальной жертвыпредупредили правоохранители
Специалисты настоятельно рекомендуют не переходить по неизвестным ссылкам.
Ранее сообщалось, что мошенники активно используют новую схему обмана, связанную с международными посылками.