Мошенники придумали новый способ обмана через фейковый сервис "Госуслуг" Мошенники стали использовать видеоимитацию взлома "Госуслуг" для обмана

Москва30 авг Вести.Злоумышленники при реализации различных сценариев обмана граждан отправляют ссылку на сайт с видео, которое имитирует взлом учетной записи Единого портала государственных услуг. Об этом сообщили в МВД РФ.

При переходе на фишинговый сайт появляется окно авторизации, однако ввести информацию для входа в личный кабинет не удается.

Далее запускается трехсекундный отсчет, по завершении которого появляется фальшивое уведомление в виде видеоимитации "взлома" учетной записи заявили в ведомстве

Перед пользователем затем появляются последовательные картинки о якобы утечке данных.

На каждом этапе атаки телефонные мошенники стремятся к тому, чтобы отключить критическое мышление потенциальной жертвы предупредили правоохранители

Специалисты настоятельно рекомендуют не переходить по неизвестным ссылкам.

Ранее сообщалось, что мошенники активно используют новую схему обмана, связанную с международными посылками.