Москва27 июн Вести.Новую схему мошенничества с обратным звонком обнаружили специалисты. Злоумышленники сначала предлагают подключить уведомления об атаках дронов, а потом присылают сообщения о якобы взломе доступа к порталу госуслуг и предлагают перезвонить "на линию поддержки", сообщило РИА Новости со ссылкой на компанию по кибербезопасности F6.

… Чтобы заставить пользователей позвонить им, киберпреступники начали использовать фейковые сайты с оповещениями об атаках беспилотников. Ссылки на фейковые сайты могут распространять через сеть Telegram-каналов, а также через сообщения в тематических, домовых и районных чатах и комментарии к постам в легитимных каналах и сообществах отметили в сообщении

Среди названий таких сайтов, например, "Радар РФ - Система оповещения населения" или "Ваша тревога". Злоумышленники используют название и цветовое оформление, напоминающие проект общественного движения. Каждый из них предлагает подключить уведомления, для чего нужно ввести шестизначный код. После этого пользователю приходит сообщение о взломе личного кабинета госсервиса и номер "линии поддержки".

Позвонивший по такому номеру попадает на мошеннический колл-центр.