Мошенники через письма просят предприятия раскрыть укрытия от беспилотников

РБК: мошенники пытаются получить от предприятий схемы укрытий от беспилотников Мошенники через письма просят предприятия раскрыть укрытия от беспилотников

Москва5 авг Вести.Мошенники под видом представителей федеральных ведомств начали проводить кибератаки на промышленные предприятия, требуя раскрыть информацию о защите от беспилотников и ракетных угроз.

Об этом сообщила компания F6, специализирующаяся на информационной безопасности, пресс-релиз есть в распоряжении РБК.

Злоумышленники рассылают письма от имени руководителя департамента федерального ведомства с темой "О мерах по обеспечению безопасных условий труда работников".

В этих письмах под предлогом "возросших рисков для производственных объектов и сотрудников" предприятиям предлагается предоставить планы действий при атаках беспилотников и ракет, схемы укрытий, маршруты эвакуации и материалы инструктажей, пояснили в F6.

Письма отправлялись через публичный почтовый сервис, а адрес для ответа был стилизован под официальную почту, которую используют федеральные ведомства.

Контактный телефон, указанный в письмах, связан с доменом, зарегистрированным на Украине.

Вложения в письмах не содержали вредоносного программного обеспечения, но были оформлены в официальном стиле, что могло спровоцировать разглашение конфиденциальной информации отметили в F6.

Авторы писем утверждали, что сотрудники могут не выходить на работу или отказаться от смены при сигналах воздушной тревоги без риска увольнения, если предупредят об этом руководство.

В таких письмах указывается, что работодатели якобы обязаны запретить сотрудникам работать в опасных зонах, сократить ночные смены и в ближайшие недели утвердить планы укрытий и эвакуации.

Система защиты корпоративной почты F6 заблокировала в июле подобную рассылку, направленную 500 предприятиям и организациям.

Телефонные мошенники стали чаще употреблять определенные слова ("безопасный счет" или "ФСБ") для запугивания и последующего обмана граждан.