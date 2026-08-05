Москва5 авгВести.Мошенники под видом представителей федеральных ведомств начали проводить кибератаки на промышленные предприятия, требуя раскрыть информацию о защите от беспилотников и ракетных угроз.
Об этом сообщила компания F6, специализирующаяся на информационной безопасности, пресс-релиз есть в распоряжении РБК.
Злоумышленники рассылают письма от имени руководителя департамента федерального ведомства с темой "О мерах по обеспечению безопасных условий труда работников".
В этих письмах под предлогом "возросших рисков для производственных объектов и сотрудников" предприятиям предлагается предоставить планы действий при атаках беспилотников и ракет, схемы укрытий, маршруты эвакуации и материалы инструктажей, пояснили в F6.
Письма отправлялись через публичный почтовый сервис, а адрес для ответа был стилизован под официальную почту, которую используют федеральные ведомства.
Контактный телефон, указанный в письмах, связан с доменом, зарегистрированным на Украине.
Вложения в письмах не содержали вредоносного программного обеспечения, но были оформлены в официальном стиле, что могло спровоцировать разглашение конфиденциальной информации отметили в F6.
Авторы писем утверждали, что сотрудники могут не выходить на работу или отказаться от смены при сигналах воздушной тревоги без риска увольнения, если предупредят об этом руководство.
В таких письмах указывается, что работодатели якобы обязаны запретить сотрудникам работать в опасных зонах, сократить ночные смены и в ближайшие недели утвердить планы укрытий и эвакуации.
Система защиты корпоративной почты F6 заблокировала в июле подобную рассылку, направленную 500 предприятиям и организациям.
Телефонные мошенники стали чаще употреблять определенные слова ("безопасный счет" или "ФСБ") для запугивания и последующего обмана граждан.