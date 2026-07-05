Мошенники маскируют свои ссылки под кнопку "отписаться от рассылки" Сенатор Шейкин: письмо с рекламой может таить ссылку с запросом данных

Москва5 июл Вести.Злоумышленники отправляют на электронную почту письма с рекламой, где кнопка "отписаться от рассылки" ведет на страницу с запросом персональных данных, сообщил ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Эта мошенническая схема может выглядеть довольно безобидно: на электронную почту приходит письмо, похожее на обычную рекламную рассылку. Внизу размещено стандартное уведомление: если вы не хотите получать такие сообщения, нажмите на кнопку "отписаться" или перейдите по ссылке. Эта ссылка ведет на сайт с формой, которая может называться "отказ от рассылки", "жалоба на спам", "подтверждение отписки" или "форма удаления адреса из базы". Но вместо простого подтверждения там просят ввести персональные данные: фамилию, имя, телефон, адрес электронной почты и иную информацию рассказал он

Шейкин уточнил, что так аферисты получают сведения, которые могут в дальнейшем использовать для новых фишинговых писем, звонков или точечных атак.