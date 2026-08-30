Россиян предупредили о схеме мошенников с международными посылками Эксперт Щербаченко рассказал о схеме мошенников с оплатой посылок

Москва30 авг Вести.Если вы получили сообщение в мессенджере якобы от сотрудника таможни или логистического центра с требованием оплатить пошлину за посылку из-за рубежа, смело прекращайте диалог. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

В беседе с NEWS.ru эксперт рассказал, что мошенники таким образом выманивают деньги у жертв, которые, возможно, ничего и не заказывали из-за границы. К тому же сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) не станут писать в мессенджерах.

Часто в мессенджерах злоумышленники пишут от имени сотрудников таможни или крупных логистических центров. Они сообщают о якобы пришедшей международной посылке и убеждают: чтобы ее получить, нужно оплатить пошлину. Деньги просят перевести на карту, счет или оплатить [сбор] по QR-коду пояснил Щербаченко

Ранее россиянам также рассказали о схеме мошенничества, когда злоумышленники переводят небольшую сумму денег жертве, а затем пытаются похитить ее персональные данные.